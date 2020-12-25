وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، إن ما نشر من أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المركز أن "تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان".
وأكد أنه "لا علاقة للحكومة المصرية بها نهائيا".
وأوضح أنه "تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي".
وأهاب المركز، بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر "الخطر يقترب" لافتات إعلانية أثارت الهلع بين المصريين والسلطات تتحرك... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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