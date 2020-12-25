مصر... مسحة كورونا والعلاج بالمجان لهذه الفئات

وقال الخشت، إنه "بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، تم تخصيص مستشفى "الفرنساوي" ومستشفى "الباطنة" لعزل المصابين أو حالات الاشتباه من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة".

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه "تم تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، مع تحمل الجامعة كافة مصاريف العلاج لجميع منسوبي جامعة القاهرة".

وأشار الخشت إلى "إعفاء أقارب الدرجة الأولى من 50% من تكاليف العلاج بمستشفى الفرنساوي للعزل"، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وتابع "تم تخصيص عيادات طبية جديدة بالمدينة الرياضية لتقديم خدمات الكشف الطبي وكتابة العلاج لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالاستعانة بأكثر من 30 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات الطبية، وتخصيص مندوب رسمي في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، بالإضافة إلى تشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية".

وأوضح الخشت أن "جامعة القاهرة تتوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي وتقدم دعما طبيا ضخما للطلبة، من خلال تقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بالإضافة إلى قبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف".