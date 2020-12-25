أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 361903 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 207 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 352815 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6168 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2920 والحالات الحرجة 376 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.