شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يخمد حريقاً نشب في أحد المطاعم جنوب الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل نشب في أحد المطاعم جنوب العاصمة.
وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على تويتر أنه تم إخماد حريق اندلع في محل تجاري مكون من طابقين بحي الحزم دون حدوث إصابات -ولله الحمد-.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقطع فيديو لقيام فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي أدى إلى أضرار جسيمة في مبنى المطعم.
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