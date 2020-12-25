شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ هو خطوتنا الأهم لجعل الجائحة جزءاً من الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد وزير الصحة توفيق الربيعة على ضرورة تلقي الجميع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن السلامة غاية الجميع والوقاية وسيلة ذلك، موضحاً أن لقاح كورونا هو الخطوة الأهم لجعل جائحة فيروس كورونا جزء من الماضي -بإذن الله-.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ هو خطوتنا الأهم لجعل الجائحة جزءاً من الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.