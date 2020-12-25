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إعلام: الانتخابات الإسرائيلية تضع خطة ترامب في طريق مسدود 

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© AP Photo / Ariel Schalit

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن دخول إسرائيل في انتخابات رابعة خلال عامين فقط، يعني وضع خطط نتنياهو وترامب في طريق مسدود، خاصة ملف التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.

وأكدت أن إدارة ترامب نجحت خلال عدة أسابيع في الحصول على توقيع أربع دول عربية على التطبيع مع إسرائيل، مدركة أن كل يوم له أهميته قبيل انتهاء مهام الرئيس الأمريكي، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة عندما تأتي مثل هذه الأيام بصفقات كانت تبدو قبل نصف عام وكأنها مهمة مستحيلة.

وشددت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية على أن دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية رابعة خلال عامين، قد أدى إلى انهيار دراماتيكي ومفاجئ لخطة نتنياهو وترامب بتطبيع المزيد من الدول العربية والإسلامية، وأنه ربما الحكومة الإسرائيلية المقبلة لا تحظى  بمثل ما نالته حكومة نتنياهو الحالية من تأييد ودعم أمريكيين.

ونجحت إدارة ترامب في رعاية توقيع 4 دول عربية اتفاق سلام مع إسرائيل، بدأتها الإمارات والبحرين، ثم تلتهما السودان، وأخيرا المغرب، في العاشر من الشهر الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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