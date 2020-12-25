© AP Photo / Ariel Schalit
وأكدت أن إدارة ترامب نجحت خلال عدة أسابيع في الحصول على توقيع أربع دول عربية على التطبيع مع إسرائيل، مدركة أن كل يوم له أهميته قبيل انتهاء مهام الرئيس الأمريكي، في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة عندما تأتي مثل هذه الأيام بصفقات كانت تبدو قبل نصف عام وكأنها مهمة مستحيلة.
وشددت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية على أن دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية رابعة خلال عامين، قد أدى إلى انهيار دراماتيكي ومفاجئ لخطة نتنياهو وترامب بتطبيع المزيد من الدول العربية والإسلامية، وأنه ربما الحكومة الإسرائيلية المقبلة لا تحظى بمثل ما نالته حكومة نتنياهو الحالية من تأييد ودعم أمريكيين.
ونجحت إدارة ترامب في رعاية توقيع 4 دول عربية اتفاق سلام مع إسرائيل، بدأتها الإمارات والبحرين، ثم تلتهما السودان، وأخيرا المغرب، في العاشر من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: الانتخابات الإسرائيلية تضع خطة ترامب في طريق مسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.