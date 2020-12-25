الجزائر... هذه الولايات ستسقط فيها أمطار رعدية غزيرة

وأفادت بحسب جريدة "النهار" الجزائرية بأن هذه الأمطار ستكون على المناطق الشمالية الشرقية والوسطى.

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وأكدت أن كمية الأمطار قد تصل إلى 30 ملم محليا، بداية من منتصف ليلة اليوم إلى السادسة من صبيحة يوم الغد السبت.

وحددت الهيئة الولايات التي ستسقط فيها الأمطار وهي: بومرداس، الطارف، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، جيجل، الجزائر العاصمة، ميلة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، سطيف والمدية.

وفي منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت الهيئة إن اضطرابا جويا باردا متوسطا إلى نشيط سيكون على المناطق الشمالية وخاصة الوسطى والشرقية.

وقالت إن بدايته ستكون من مساء الجمعة حيث ستظهر سحب بحرية ممطرة بالشريط الساحلي للبلاد من مستغانم إلى الطارف، مشيرة إلى أنه وعند منتصف الليل ستبدأ الأمطار التي ستشمل المناطق الداخلية من الشلف إلى تبسة لتصبح الأجواء ماطرة بغزارة.

وقالت: بداية من ساعات الفجر الأولى ليوم السبت سيلتحق الهواء الشديد البرودة الدي سيعمل على بداية التساقطات الثلجية بداية من المدية والشىلف على ارتفاع 900م إلى 1000م لينتشر الهواء البارد أكثر بكل المدن الوسطى والشرقية وينخفض مستوى تساقط الثلوج في ساعات الصباح من يوم السبت خاصة شرق البلاد.

وأشار إلى أن الثلوج ستكون كثيفة على ارتفاع 700م فما فوق بشرق البلاد، كما ستتساقط على مرتفعات 600م وممكن أقل على فترات ومحليا شرقا طيلة نهار السبت.