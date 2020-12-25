السودان وإثيوبيا يوقعان على محاضر اللجان الفنية في مجالات النقل

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، وقع عن الجانب السوداني المهندس هاشم بن عوف وزير النقل وعن الجانب الإثيوبي نظيرته ديقماويت موقس.
© AP Photo / Hussein Malla
وأوضح أنه "تمت مناقشة كيفية التعاون التام فى المعابر وكيف تكون الحدود بين البلدين آمنة، كما تمت مناقشة مشروع الربط السككي وقضايا النقل البري وفرص العمل المشتركة فى مجال النقل البحري.
وأضاف الوزير السوداني، "نحن نريد أن نجعل من هذه الشراكة القادمة قوة يجب أن توضع فى الاعتبار، مشيرا إلى أنه تم تسليم ردود وافية لكل التساؤلات التى تم طرحها من قبل".
وبدورها أكدت وزيرة النقل الإثيوبية على متانة العلاقة بين البلدين وأن المحادثات كانت ناجحة، كما أثنت على التعاون والتنسيق التام الذي وجدته في السودان.
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