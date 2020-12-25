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روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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موسكو، 25 ديسمبر - سبوتنيك. وجاء في النشرة الإخبارية على الموقع الإلكتروني للوزارة: "سجل الجانب الروسي في اللجنة المشتركة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية، 32 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظات: إدلب - 15، اللاذقية - 12، حماة - 5. بينما سجل الجانب التركي 13 خرقا (ما أكده الجانب الروسي - صفر)".

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما:

- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى أهالي قرية عين جارا بريف حلب.

- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى قرية الطبية بريف دير الزور.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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