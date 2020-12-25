روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما:
- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى أهالي قرية عين جارا بريف حلب.
- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى قرية الطبية بريف دير الزور.
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