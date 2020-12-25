روسيا ترصد 32 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

© Sputnik . Laur Hashem

موسكو، 25 ديسمبر - سبوتنيك. وجاء في النشرة الإخبارية على الموقع الإلكتروني للوزارة: "سجل الجانب الروسي في اللجنة المشتركة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية، 32 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظات: إدلب - 15، اللاذقية - 12، حماة - 5. بينما سجل الجانب التركي 13 خرقا (ما أكده الجانب الروسي - صفر)".

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما:

- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى أهالي قرية عين جارا بريف حلب.

- إيصال 250 سلة غذائية يبلغ وزنها 0.962 طن إلى قرية الطبية بريف دير الزور.