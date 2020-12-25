بسبب كورونا... قرار كويتي بإغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات حتى 10 يناير

ووبحسب صحيفة "القبس" الكويتية شمل قرار الحكومة الكويتية اعتبار يوم الأحد، الموافق 3 يناير/كانون الثاني المقبل، عطلة رسمية بدلا عن يوم الجمعة الموافق 1 من الشهر ذاته.

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وأكد القرار أيضا على منع الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم حتى يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا

ودعا المجلس كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم التجمع والتباعد الجسدي بكافة المناسبات الخاصة والأعياد الدينية وغيرها حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع وللحد من زيادة معدل الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره.

جدير بالذكر أن المسيحيين بالكويت يتوزعون على الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية، وتأتي الكنيسة الكاثوليكية في مقدمة الطوائف المسيحية من ناحية العدد.

وكانت الكويت قد بدأت حملة تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، الأربعاء الماضي إلى البلاد.

وقد قال وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" أمس الخميس:"بدأنا الآن وبحمد الله حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "نسأل الله أن يجعل فيه الوقاية من الوباء". وتابع وزير الصحة الكويتي: "الحملة مستمرة بإذن الله حتى يستفيد من التطعيم الجميع دون استثناء".