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الجيش السوري يزيل ألغاما على مساحة 1.5 هكتار من أراضي البلاد

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وزارة الدفاع الروسية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإخبارية على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الروسية: "قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام على مساحة 1.5 هكتار، وذلك في مدينة دوما (محافظة دمشق) وفي ومدينة درعا وعثمان والنعيم (محافظة درعا)، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 21 عبوة ناسفة.

وبحسب النشرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وكذلك داخل البلاد أيضاً، لم يعد أي من النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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