الجيش السوري يزيل ألغاما على مساحة 1.5 هكتار من أراضي البلاد

وزارة الدفاع الروسية
وبحسب النشرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وكذلك داخل البلاد أيضاً، لم يعد أي من النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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