شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 9 فى قصف إسرائيلى استهدف قوات إيرانية بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، أن "الصواريخ الإسرائيلية التى استهدفت ليلا منطقة مصياف، دمرت مستودعات تتمركز فيها ميليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص"، وقال المرصد إن "القصف الإسرائيلى استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن معامل الدفاع غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن"، بحسب"روسيا اليوم".
وكشف المرصد أن "9 أشخاص على الأقل قتلوا بالقصف، هم 4 من الجنسية السورية، لا يعلم فيما إذا كانوا من قوات النظام، أو يعملون فى صفوف القوات الإيرانية، و5 مجهولى الهوية".
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل 9 فى قصف إسرائيلى استهدف قوات إيرانية بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.