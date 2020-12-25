شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. رياح نشطة وأتربة مثارة تضرب المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الوطنى للأرصاد للبيئة السعودى اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً فى مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر، وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، بحسب " واس".

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