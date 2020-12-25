الشورى يناقش نظام الصلح في القصاص والتعويضات عن الجناية على النفس

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته الأربعاء المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى.

ويستهدف هذا المشروع تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، ووضع نظام يحكم عملية جمع ودفع تعويضات الصلح في القصاص.

وحدد النظام المقترح قيمة التعويض الذي سيحصل عليه ذوو المجني عليه حال موافقتهم على أخذ التعويض مقابل العفو عن الجاني المحكوم عليه بالقصاص في النفس أو ما دونها، حيث ستبلغ قيمة التعويض إذا كان المجني عليه متزوجا ولديه أطفال بنحو 4 ملايين ريال بجانب مليون ريال لكل طفل، أما إذا كان متزوجا وليس لديه أطفال فيكون التعويض حينها من 3 إلى 4 ملايين ريال.

وتبلغ قيمة التعويض إذا كان المجني عليه عزبا ولديه إخوة بما لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على 2 مليون، أما إن كان المجني عليه عزبا ووحيد والديه فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن 2 مليون ريال ولا يزيد على 3 ملايين.

كما سيناقش المجلس في نفس الجلسة مقترح مشروع نظام الشرطة السياحية، في حين سيبحث في جلسته يوم الثلاثاء المقبل عدة موضوعات أخرى منها مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية.

وتشمل أجندة جلسة الإثنين مناقشة تقرير عن دراسة تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة.