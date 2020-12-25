العراق يحصل على مختبرين جديدين لفحص سلالة كورونا الجديدة

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أضاف التميمي في تصريحات تليفزيونية، أمس الخميس، أن الموقف الوبائي في العراق تحت السيطرة، مبينا أن "السلالة الجديدة سريعة الانتشار لكنها أقل تأثيرا".

وأكد أنه "سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة قريبا".

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وأشار إلى أنه "يتم يوميا فحص 41 ألف حالة".

وأوضح أن "السلالة الجديدة لها نفس أعراض كوفيد 19"، لافتا إلى أن "هناك 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا".

كما أفاد بأن "العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح".

يذكر أن العراق قد أصدر قرارا، يوم الثلاثاء الماضي، بحظر السفر مع بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والدانمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان بعد رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا على أراضي بعض هذه الدول.

كما تقرر أيضا "منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين) وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض".