شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض ملموس فى الحرارة وسقوط أمطار بالسعودية والامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن تكون الرياح نشطة تتخللها سحب ممطرة فى السعودية، وفى الامارات فيتوقع سقوط أمطار خفيفة أما فى البحرين فيتوقع أن يكون بارداً نسبياً وغائم جزئياً أحياناً مع تصاعد الأتربة.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يطرأ انخفاض ملموس فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك). فى حين تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم ساعة على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً ظهراً وتكون قوية أحياناً على البحر غرباً قد تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 20 - 35 تصل إلى 50 كم س خاصة على البحر.

ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا إلى مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثانى عند 22:48 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثانى عند الساعة 03:22.

أما فى بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما يحدث المد الأول عند 19:54 والمد الثانى عند الساعة 06:21 .. أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 13:08 والجزر الثانى عند الساعة 01:04.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبى 25 14 85 45 دبــى 26 16 70 40 الشارقة 27 13 75 35 عجمان 26 16 85 40 أم القيوين 26 12 80 35 رأس الخيمة 25 15 70 35 الفجيرة 26 18 70 40 العين 24 13 75 30 ليوا 24 12 85 35 الرويس 23 12 80 45 السلع 23 13 75 45 دلما 22 15 70 50 طنب الكبرى 23 17 80 55 طنب الصغرى 23 17 80 55 أبو موسى 23 17 80 55

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بارداً نسبياً وغائم جزئياً أحياناً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 18 الى 23 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحياناً فى وقت لاحق من النهار.

** تحذر إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة **

ارتفاع الموج: من قدمين إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 30 %.

شروق الشمس 6:23 ، وغروبها 4:53

أعلى مد فى 2:04 م و 2:36 ص ، أدنى جزر 8:06 ص و 8:19 م

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 17 °ﻡ

نهارًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم ساعة .