شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت لحم" تحتفل بعيد الميلاد بدون حجاج أوسياح أوأبناء رعية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الطوائف المسيحية التى تسير حسب التقويم الغربى بعيد الميلاد فى بيت لحم، فى ظروف استثنائية يفرضها انتشار فيروس كورونا حول العالم، بحسب "روسيا اليوم".

واقتصر الاحتفال على الفعاليات الدينية فقط. حيث لم تستقبل المدينة حجاجها كالمعتاد، التزاما بإجراءات البروتوكول الصحى المفروض من قبل السلطة الفلسطينية.

وتم فرض حراسة مشددة على مداخل ساحة المهد للعمل على منع دخول أى شخص داخل حدود الساحة بدون الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وقال رئيس البلدية أنطوان سليمان لصحيفة "القدس": "كنت تسمَع فى ساحة الكنيسة أحاديثا بكل لغات أهل الأرض، تنوع ثقافى وسياحي… لكن اليوم، لا يوجد أى سائح أجنبي".