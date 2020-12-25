شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويداهم منازل بجنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين، بينهم سيدتان، فى قرية طورة جنوب جنين، وداهمت عدة منازل فيها، ودفعت قوات الاحتلال - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بتعزيزات كبيرة داخل القرية وفى محيطها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، كما طوقت مناطق عند أطراف القرية.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأحد 7 فلسطينيين من بيت لحم ومدينة القدس المحتلة، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من مدينة بيت لحم بعد