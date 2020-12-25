شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يرحب بالإصلاحات الاقتصادية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب صندوق النقد الدولى بجهود السلطات العراقية فى إجراء إصلاحات فى السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة فى ضمان استقرار الاقتصاد العراقي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وأوضح رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف فى بيان صحفى اليوم، أن تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد فى الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادى فى العراق. وأفاد أن استمرار الإصلاحات فى المرحلة المقبلة، بما فى ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر فى تقوية المكاسب على المدى القصير، وأكد أن صندوق النقد الدولى على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التى تبذلها السلطات العراقية فى هذا المنعطف المحفوف بالتحديات.

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