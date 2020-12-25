مصر تتجاوز ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها و7260 حالة وفاة".
من جانبها، دعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأربعاء، المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتبعة ضد وباء كوفيد-19، وأكدت أن الأكثر تعرضا للوباء مثل الأطباء والتمريض سيكونون من أول الفئات الذين سيتلقون اللقاح بجانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
واستقبلت مصر الشهر الجاري أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.
وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، قد أعلن قبل نحو شهر بدء موجة كورونا الثانية في مصر، وتحديدا الخميس 26 نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتجاوز ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.