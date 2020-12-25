شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس وإنقاذ 5 بعد انقلاب قاربهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حرس الحدود البحرى التونسى، انتشال 20 جثّة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية مختلفة غرق مركب يقلهم فى عملية هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضافت المصادر انه تم خلال عملية الإنقاذ المتواصلة إنقاذ 5 من المهاجرين غير الشرعيين ، مشيرة إلى أن المركب المنكوب كان يقل حوالى 40 مهاجرا غير شرعي.