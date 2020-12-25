الديوان الملكي السعودي ينعى وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن الديوان الملكي. والأمير متعب هو ثالث أبناء الملك الراحل عبدالله، وكان يشغل منصب وزير الحرس الوطني السعودي حتى نوفمبر 2017.

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