174 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا والإجمالى يرتفع لـ13118 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 174 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 13 ألفا و118 حالة. وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية- بأنه جرى تسجيل شفاء 226 حالة، ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 9 آلاف و490 حالة، بينما جرى تسجيل أربعة وفيات ليصل إجمالى الوفيات إلى 301.

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