شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق» يوضح حكم شراء أرض من البنك بالأقساط مع ربح معين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم شراء الأرض عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بشراء الأرض للمستفيد بطلب منه ويسجلها باسمه ويحسبها عليه بالأقساط.

وقال الشيخ المطلق، خلال حلقة برنامج “فتاوى” عبر “قناة السعودية”: “إنه لا بأس بأن يطلب المستفيد من البنك شراء أرض له مقابل ربح معين”.

وتابع الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، “أن هذا الأمر، أي شراء أرض عن طريق البنك مقابل ربح معين، يُعد بيعا بالمرابحة مع الأمر بالشراء”.