شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة قبل شراء المدفأة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، الذين يقبلون على شراء المدفأة الكهربائية، لاختيار الأنواع التي تستوفي شروط السلامة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة”.