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شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة قبل شراء المدفأة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، الذين يقبلون على شراء المدفأة الكهربائية، لاختيار الأنواع التي تستوفي شروط السلامة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة”.
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