إعلام: الجيش السوداني يسيطر على أراض جديدة وتوقعات باندلاع مواجهة مع إثيوبيا

وأكدت المصادر لموقع "الشرق نيوز"، أن مدينة عبد الرافع الإثيوبية الحدودية، ذات الأغلبية الأمهرية، "أصبحت شبه خالية من السكان".
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وأضافت "تفصل القوات الاثيوبية عن الجيش السوداني نحو 3 كيلومترات فقط".
وأشارت المصادر غلى أن "الوضع العسكري الميداني ينذر بمواجهة محتملة بعد أن تصدى الجيش السوداني يوم الأربعاء، لهجمات المليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي التي استهدفت جبل أبو طيور وأجبرتها على الفرار".
وتشهد المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.
وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لـ"كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات".
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مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
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