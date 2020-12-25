ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بعيد المیلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ ولى عهد أبوظبى محمد بن زايد آل نهيان، جموع المسيحيين بمناسبة أعياد المیلاد، متمنيا لهم الخير والسعادة والأمان، وكتب بن زايد فى "تويتر": "خالص التھانى لجموع المسيحين بمناسبة أعياد المیلاد المجیدة .. وأطیب تمنیاتنا أن تكون ھذه الذكرى خیرا وسلاما ومحبة على البشریة جمعاء".
وعيد الميلاد يعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر فى التقويمين الجريجورى واليوليانى.
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