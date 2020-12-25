شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 49 وفاة و1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4 آلاف و324 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1752 إصابة جديدة بالفيروس التاجى؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 126 ألفًا و752حالة.

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