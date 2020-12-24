شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: يمكن تخفيف الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) تُعد من أكبر الحملات في تاريخ المملكة، وكذلك على مستوى العالم، فالعالم لم يشهد مثل هذه الضخامة من قبل في عمليات التطعيم.

وأضاف جوخدار، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن المملكة لن تستغني عن الإجراءات الاحترازية والكمامات قبل منتصف العام الميلادي القادم.

وتابع الدكتور هاني جوخدار أن التطعيم لو وصل إلى 50-60% من سكان المملكة، فيمكن بعد ذلك أن نخفف من الإجراءات الاحترازاية، ونستغني عن الكمامات قبل شهر 6 من العام الميلادي المقبل 2021.

في سياق آخر، أوضحت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أنوف نعمة الله، حقيقة ما إذا كان هناك فرق بين أعراض فيروس كورونا “كوفيد19” والسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.

وأوضحت، خلال مداخلتها في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه لا يوجد أي اختلاف حتى الآن من ناحية الأعراض التي يشعر بها المصابين بكورونا والمصابين بالسلالة الجديدة.

وأشارت إلى أن شدة الأعراض تختلف من شخص لأخر حسب إصابته بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم أو السرطان، وكذلك حسب عمر المريض، فكلما تقدم المريض في السن كلما زادت الأعراض عليه.

وأكدت أن التعامل مع السلالة الجديدة سيكون بنفس طريقة التعامل مع كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن الإجراءات الوقائية من الفيروس المتحور هي أيضاً نفس إجراءات كورونا “كوفيد19”.