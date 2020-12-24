شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري» يوضح حكم تصدق المرأة بكامل إرثها رغم وجود أبناء لها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، حكم تصدق المرأة بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها.

وقال الشيخ الشثري، خلال برنامج “يستفتونك” عبر “قناة الرسالة”: “إنه لا حرج في أن يتصدق المسلم والمسلمة بأي مالٍ يملكه، ولكن الأفضل منحه للأبناء من باب النفقة عليهم”.

وتابع الشيخ الشثري أن النفقة على النفس أو الأهل من الميراث أفضل بكثير مما عداها من أوجه الصدقة، مشيراً إلى نص القرآن الكريم على تقديم ذوي القربى على غيرهم في النفقات والصدقة.