«المرور»: ضبط 3114 مركبة توقفت في أماكن ذوي الإعاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 3114 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة— المرور السعودي (@eMoroor) December 24, 2020
#المرور_السعودي pic.twitter.com/7gFZc4aI89
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