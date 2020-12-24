فيديو يوثق لحظات اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني في العراق

ويظهر الفيديو مطاردة شخصين للقتيل في مدخل منزله ويقوم أحدهم بإطلاق النار عليه قبل أن يلوذا بالفرار.
وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في بيان اليوم الخميس، إلقاء القبض على قتلى المحامي عبد المنعم رشيد السلماني "الأمن الوطني يلقي القبض على قتلة أحد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية".
وتابع: "بعد متابعة ميدانية دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) أحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمنزله في حي الجامعة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال محافظة بغداد خلال اثنين وسبعين ساعةً، بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان، من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهما أثناء هروبهما إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهما السلاح المستخدم أثناء تنفيذ الجريمة".
وأشار إلى أنه "جرى تدوين أقوالهما، وإحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".
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