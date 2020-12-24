البحرين تصدر بيانا بشأن اختراق مقاتلاتها الأجواء القطرية

وقالت الخارجية البحرينية في البيان، إن "إدعاء السلطات القطرية عن قيام 4 مقاتلات بحرينية باختراق الأجواء القطرية، يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، هو إدعاء لا مسؤول، وعارٍ من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة".
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
وأضافت أن "هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين".
وأكدت أنه "لم يتم خلال رحلة العودة التحليق فوق الأراضي القطرية، ولم يتم استخدام المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية لضمان عدم الاقتراب من حدود الدول الأخرى".
وأعلنت قطر، اليوم الخميس 24 ديسمبر/ كانون الأول، عن اختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وأضافت "اخترقت المقاتلات الأجواء القطرية يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020".
واستنكرت قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة البحرين بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن "هذه الخروقات هي ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه".
ودعت الدوحة البحرين إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية.
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