"آمن ومعتمد دوليا"... رئيس وزراء الكويت يتلقى لقاح كورونا... صور

يأتي ذلك إيذانا من رئيس الوزراء الكويتي ببدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، التي ستستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من إعطاء اللقاح للجميع، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن "لقاح فايزر تم أخذه عبر العالم لعدد ميلونين و100 ألف شخص وهو لقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".

كما جدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية متمثلة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وغسل الأيدي لاستمرار مواجهة هذا الوباء.

​وأعلن وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، اليوم الخميس، بدء حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، أمس الأربعاء إلى البلاد.

وأشار الوزير الكويتي، في تصريحات سابقة أمس الأربعاء، إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية وكبار السن، ثم باقي الفئات، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفت وزير الصحة إلى أن دفعات اللقاح ستصل إلى الكويت على شكل جرعات شهرية، موضحا أن حملة التطعيم ستستمر لمدة عام كامل.

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مطار الكويت الدولي، أمس الأربعاء، وتضم نحو 150 ألف جرعة، سيستفيد منها 75 ألف شخص.