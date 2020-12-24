شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات ولا إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الخميس/ بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم. وأشارت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه لليوم السادس على التوالي، لم تسجل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767 حالة.

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