شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وقرينته يهنئان المسيحيين بعيد الميلاد: ندعو الله برفع الوباء عن العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، مسيحيو العالم بعيد الميلاد المجيد، متمنيان للعالم أجمع عاما مباركا وأن يرفع االله فيه وباء فيروس كورونا عن الأردن ودول العالم.

وكتب العاهل الأردنى، عبر حسابه على تويتر: "عيد ميلاد مجيد لإخوانى وأخواتى المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام، وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة".





كما هنأت قرينة العاهل الأردنى، الملكة رانيا العبد الله، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم ولعائلاتكم كل المحبة والعافية".



