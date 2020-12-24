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شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن وقرينته يهنئان المسيحيين بعيد الميلاد: ندعو الله برفع الوباء عن العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، مسيحيو العالم بعيد الميلاد المجيد، متمنيان للعالم أجمع عاما مباركا وأن يرفع االله فيه وباء فيروس كورونا عن الأردن ودول العالم.
وكتب العاهل الأردنى، عبر حسابه على تويتر: "عيد ميلاد مجيد لإخوانى وأخواتى المسيحيين، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام، وعام جديد مبارك ندعو الله أن يرفع فيه الوباء عن الأردن والعالم أجمع، لتطمئن القلوب والنفوس وتعود مجتمعة".
كما هنأت قرينة العاهل الأردنى، الملكة رانيا العبد الله، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم ولعائلاتكم كل المحبة والعافية".
وكان الملك عبد الله الثانى، هنأ الإخوة والأخوات المسيحيين فى الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة، متمنيا خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع رؤساء الكنائس فى الأردن والقدس، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية، أن يكون العام المقبل خيراً على الجميع.
وأكد العاهل الأردنى، خلال اللقاء الذى عقد عبر تقنية الاتصال المرئى، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء فى فلسطين، ودعم صمود المقدسيين.
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