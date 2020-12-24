رصد سلالة كورونا الجديدة للمرة الأولى في ألمانيا

رصدت السلطات الصحية الألمانية للمرة الأولى، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا ويبدو أنها أكثر سرعة من حيث الانتشار.
وكُشِفَ عن السلالة المتحورة اليوم لدى امرأة دخلت ولاية بادن فورتنبرج الواقعة في جنوب غربي ألمانيا، قادمة من بريطانيا الأحد الماضي، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية في شتوتجارت.
وظهرت على المرأة أعراض طفيفة، وجرى عزلها في المنزل. كما وُضِعَ ثلاثة كانوا على اختلاط بها في حجر صحي.
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