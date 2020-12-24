شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. حرارة منخفضة ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة. وتشمل الحالة مناطق الشمالية والوسطى والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الجمعة.. حرارة منخفضة ورياح نشطة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.