شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بـ4 لصوص سرقوا متاجر وكابلات نحاسية بـ 1.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على (4) أشخاص تورطوا بسرقة متاجر ومقارّ شركات وقواطع كهربائية وكابلات نحاسية بقيمة تجاوزت 1.5 مليون ريال.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم.

تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية و الكابلات النحاسية من المباني، و أشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الاجرامي، وقد بلغت قيمة المسروقات (1,504,000) ريال.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.