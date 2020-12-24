مصر... براءة "فتاة التيك توك" مودة الأدهم وصديقتها من تهم منسوبة إليهما

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة ببراءة مودة الأدهم وصديقتها من الاتهام الموجه إليهما بـ"الإخلال بالنظام العام، وتكدير الأمن والسلم العام، وتحريض العامة والمراهقين على مخالفة قرار حظر التجوال".

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وشمل الحكم توقيع غرامة مالية على مودة الأدهم قيمتها 1000 جنيه عن اتهامها بـ"كسر حظر التجوال بالمخالفة لقرارات الحكومة لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 مارس/ آذار 2020 القبض على مودة الأدهم وصديقتها غادة عبد الغفار أبو المكارم، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر، الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.

وكانت مباحث الآداب في مصر، قد ألقت القبض على مودة الأدهم، من مشاهير تطبيق "التيك توك"، في شهر مايو/ أيار 2020، وذلك لنشرها مقطعا يحتوي على مضمون يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.

وفي شهر يوليو/ تموز 2020، أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكما على كل من حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 300 ألف جنيه، في واقعة التعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور.