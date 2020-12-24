الثاني خلال شهرين... انفجار خط أنابيب لنقل الغاز شمالي سيناء بمصر

وبحسب موقع "اليوم السابع"، قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان، إنه فور وقوع الانفجار، تم التواصل والتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" التي قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق.

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وأكد المحافظ أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".

وأوضح أن "التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

وأشار إلى أن "الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز لمعرفة سبب الانفجار".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير".

يذكر أن انفجارا مماثلا وقع في خط أنابيب للغاز بمنطقة سبيكة شمالي سيناء، في نوفمبر الماضي، دون وقوع إصابات أو خسائر.