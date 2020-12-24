وبحسب موقع "اليوم السابع"، قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان، إنه فور وقوع الانفجار، تم التواصل والتنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" التي قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق.
© AP Photo / Amr Nabil
وأوضح أن "التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء".
وأشار إلى أن "الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق في تفجير خط الغاز لمعرفة سبب الانفجار".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير".
يذكر أن انفجارا مماثلا وقع في خط أنابيب للغاز بمنطقة سبيكة شمالي سيناء، في نوفمبر الماضي، دون وقوع إصابات أو خسائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الثاني خلال شهرين... انفجار خط أنابيب لنقل الغاز شمالي سيناء بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.