أثارت ضجة... هل ظهرت هذه الشجرة لأول مرة في السعودية فعلا؟

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المنشور المتداول يظهر شجرة ضخمة (يمكن رؤيته من هنا بعد حذفه من فيسبوك) يمر بجوارها رجل يرتدي زيا خليجيا تقليديا، ويبدو بالفعل أنها في مركز تجاري، وصاحب نشر الصورة تعليقات تنتقد وأخرى ترحب بظهور الشجرة في السعودية. ومع ذلك فهذا الادعاء كاذب.

الصورة ترجع إلى شجرة عيد ميلاد عرضت في أحد فنادق أبو ظبي، وكانت تعرف بـ"أغلى شجرة عيد ميلاد" آنذاك، ونشرت هذه الصورة لأول مرة من قبل وكالة "فرانس برس" عام 2010.

بلغ ارتفاع الشجرة 13 مترا، ووضعت في بهو فندق "قصر الإمارات"، وتجاوز قيمة زينتها 11 مليون دولار، حيث تم تم تزيينها بأكثر من 180 قطة من الأحجار الكريمة والمجوهرات، ويمكن رؤيتها من زاوية أخرى التقطتها وكالة "أسوشيتد برس" والمتوافرة في أرشيف "سبوتنيك" كما هو مبين بالأسفل.

© AP Photo / Hussein Malla شجرة عيد الميلاد مزينة بمجوهرات ثمينة تقدر بسعر11 مليون دولار، في بهو فندق قصر الإمارات في أبو ظبي، عام 2010

عرضت متاجر للهدايا في الرياض، هذا العام، الأشجار وأنوار الزينة المخصصة لاحتفالات عيد الميلاد، في مشهد كان من الصعب تخيله في السعودية قبل سنوات.