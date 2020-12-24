أقرأ أيضا: رئيس الجزائر يقبل يد ملك المغرب... صورة أثارت ضجة كبرى فما حكايتها
المنشور المتداول يظهر شجرة ضخمة (يمكن رؤيته من هنا بعد حذفه من فيسبوك) يمر بجوارها رجل يرتدي زيا خليجيا تقليديا، ويبدو بالفعل أنها في مركز تجاري، وصاحب نشر الصورة تعليقات تنتقد وأخرى ترحب بظهور الشجرة في السعودية. ومع ذلك فهذا الادعاء كاذب.
الصورة ترجع إلى شجرة عيد ميلاد عرضت في أحد فنادق أبو ظبي، وكانت تعرف بـ"أغلى شجرة عيد ميلاد" آنذاك، ونشرت هذه الصورة لأول مرة من قبل وكالة "فرانس برس" عام 2010.
بلغ ارتفاع الشجرة 13 مترا، ووضعت في بهو فندق "قصر الإمارات"، وتجاوز قيمة زينتها 11 مليون دولار، حيث تم تم تزيينها بأكثر من 180 قطة من الأحجار الكريمة والمجوهرات، ويمكن رؤيتها من زاوية أخرى التقطتها وكالة "أسوشيتد برس" والمتوافرة في أرشيف "سبوتنيك" كما هو مبين بالأسفل.
© AP Photo / Hussein Malla
شجرة عيد الميلاد مزينة بمجوهرات ثمينة تقدر بسعر11 مليون دولار، في بهو فندق قصر الإمارات في أبو ظبي، عام 2010
عرضت متاجر للهدايا في الرياض، هذا العام، الأشجار وأنوار الزينة المخصصة لاحتفالات عيد الميلاد، في مشهد كان من الصعب تخيله في السعودية قبل سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أثارت ضجة... هل ظهرت هذه الشجرة لأول مرة في السعودية فعلا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.