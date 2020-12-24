الأردن... صدور الحكم النهائي في قضية "فاجعة البحر الميت"

وقررت المحكمة تغريم المدرسة 200 دينار والرسوم، وعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة، بحسب تلفزيون "المملكة" الأردني.
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وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.
وقال الدفاع المدني الأردني وقتها إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.
وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، لمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.
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