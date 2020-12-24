شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام البحرين: السعودية الحليف السياسى والأمنى والاقتصادى الأول لنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، إن السعودية الحليف السياسي والأمني والاقتصادي الأول للبحرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى قال: إن علاقتنا مع البحرين عميقة ومتينة وممتدة لسنين طويلة، منوها بالتنسيق الوثيق مع المنامة في القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف ولى العهدي السعودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع نظيره البحرينى، إن السعودية والبحرين تنسقان لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، مشددا على أن السعودية والبحرين تعملان للمحافظة على مصالحهما وأمنهما واستقرارهما.
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