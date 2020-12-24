شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟.. استشارية ترد(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أنوف نعمة الله، حقيقة ما إذا كان هناك فرق بين أعراض فيروس كورونا “كوفيد19” والسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس.
وأوضحت، خلال مداخلتها في “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه لا يوجد أي اختلاف حتى الآن من ناحية الأعراض التي يشعر بها المصابين بكورونا والمصابين بالسلالة الجديدة.
وأشارت إلى أن شدة الأعراض تختلف من شخص لأخر حسب إصابته بأمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم أو السرطان، وكذلك حسب عمر المريض، فكلما تقدم المريض في السن كلما زادت الأعراض عليه.
وأكدت أن التعامل مع السلالة الجديدة سيكون بنفس طريقة التعامل مع كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتة إلى أن الإجراءات الوقائية من الفيروس المتحور هي أيضاً نفس إجراءات كورونا “كوفيد19”.
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