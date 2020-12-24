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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع موجة باردة ورياح نشطة شمال ووسط المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الأجواء موجة باردة تصحبها نشاط في الرياح السطحية على مناطق شمال ووسط المملكة العربية السعودية.
وأوضح المركز، أن الحالة الجوية تبدأ، بمشيئة الله، يوم غد الجمعة 25 / 12 / 2020 م وتستمر إلى يوم الأحد 27 / 12 / 2020 م.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة.
كذلك ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
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