إعلام: أمريكا تعترف بأن منتجات المستوطنات "صناعة إسرائيلية"

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن مكتب الجمارك الأمريكي أصدر لائحة تقضي بإلغاء التمييز بين المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، سواء في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، أو غيرها، على أن يتم تعريفها بأنها صنعت في إسرائيل.

وأكدت الصحيفة أنه جرت صياغة اللائحة الأمريكية بحسب إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم فعليا بدء تنفيذ القرار، من اليوم، باعتبار أن هؤلاء المصنعين يعملون ضمن سياق الاقتصاد الإسرائيلي.

وأكدت أنه، حتى الآن، لم يكن من الممكن تعريف منتجات المستوطنات بأنها من "صنع في إسرائيل"، لأن ذلك يعتبر تضليلا للمستهلك الأمريكي، وبأن قرار مكتب الجمارك الأمريكي سيزيل بدوره هذا التغيير، الذي تعتبره إسرائيل تمييزا بين المنتجات التي ينتجها الإسرائيليون بوجه عام.

ولفتت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال ملتزمة بـ"وسم" أو تسمية المنتجات من المستوطنات، على أنها من "صنع في المستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، منعا لتضليل المستهلك الأوروبي.