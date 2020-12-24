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وأكدت الصحيفة أنه جرت صياغة اللائحة الأمريكية بحسب إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم فعليا بدء تنفيذ القرار، من اليوم، باعتبار أن هؤلاء المصنعين يعملون ضمن سياق الاقتصاد الإسرائيلي.
وأكدت أنه، حتى الآن، لم يكن من الممكن تعريف منتجات المستوطنات بأنها من "صنع في إسرائيل"، لأن ذلك يعتبر تضليلا للمستهلك الأمريكي، وبأن قرار مكتب الجمارك الأمريكي سيزيل بدوره هذا التغيير، الذي تعتبره إسرائيل تمييزا بين المنتجات التي ينتجها الإسرائيليون بوجه عام.
ولفتت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ما تزال ملتزمة بـ"وسم" أو تسمية المنتجات من المستوطنات، على أنها من "صنع في المستوطنات"، وليس "صنع في إسرائيل"، منعا لتضليل المستهلك الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: أمريكا تعترف بأن منتجات المستوطنات "صناعة إسرائيلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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