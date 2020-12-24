تركيا تبدأ تشغيل سد يثير مخاوف العراق

وقال وزير الزراعة التركي بكير باكديميرلي إن سد إليسو في جنوب شرقي البلاد، اشتغل بكامل طاقته، بحسب "رويترز".

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وأوضح الوزير التركي أنه من المتوقع أن يساهم إنتاج السد من الطاقة، في ضخ نحو 2.8 مليار ليرة (366 مليون دولار) سنويا في الاقتصاد.

وكانت السلطات التركية، قد وافقت على بناء السد قبل 23 عاما من أجل توفير الكهرباء في المنطقة التي أقيم بها.

غير أن تشغيل أول توربين في السد بدأ في مايو/ أيار، من العام الجاري وذلك إثر سنوات من التأجيل، والتعثر.

وقوبل مشروع إقامة السد بمعارضة من بعض النشطاء، وذلك لأنه تسبب في رحيل نحو 80 ألف شخص عن 199 قرية في المنطقة.

وفي المقابل، تتخوف السلطات في العراق المجاور من أن تؤثر إقامة السد على إمدادات المياه من النهر.

ويذكر أن إجمالي القدرة الاسمية للسد التركي 1200 ميغا وات، الأمر الذي يجعله رابع أكبر سد في البلد الأوروبي من حيث قدرته على إنتاج الطاقة.