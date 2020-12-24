الوثيقة المنسوبة للداخلية كشفت عن تخطيط جهات لم تحددها لاستهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية، بالصواريخ، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.
وورد في الوثيقة أن معلومات توفرت من إحدى الأجهزة الأمنية تفيد بنية بعض العناضر الخارجة على القانون استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة القادمة بصواريخ متطورة.
وقتل قاسم سليماني ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي استهدف سيارة كانت تقلهما في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... وثيقة منسوبة للداخلية تتحدث عن التخطيط لقصف قاعدة أمريكية بالصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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