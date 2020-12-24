العراق... وثيقة منسوبة للداخلية تتحدث عن التخطيط لقصف قاعدة أمريكية بالصواريخ

الوثيقة المنسوبة للداخلية كشفت عن تخطيط جهات لم تحددها لاستهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية، بالصواريخ، في 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وورد في الوثيقة أن معلومات توفرت من إحدى الأجهزة الأمنية تفيد بنية بعض العناضر الخارجة على القانون استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي خلال الأيام القليلة القادمة بصواريخ متطورة.

وأضافت الوثيقة التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، بينها فضائية "دجلة" الخاصة أن الهجوم الصاروخي سيتم تنفيذه من منطقة الشيحة التابعة لقضاء أبو غريب.

وقتل قاسم سليماني ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي استهدف سيارة كانت تقلهما في بغداد.