المالية الإسرائيلية: الإغلاق سيكلف البلاد 3 مليارات شيكل أسبوعيا

وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الخميس، بأن المخطط الحالي يتضمن قيودا على النشاط التجاري والخدمات الأخرى بما في ذلك أماكن العمل التي لا تستقبل جمهورا وجهاز التعليم.

© AFP 2020 / JACK GUEZ

وذكر الموقع الإسرائيلي أن عددا من الوزراء قد أوضحوا أنهم لن يكونوا "ختما مطاطيا تلقائيا للمصادقة على تمديد الإغلاق بعد أسبوعين، وأنهم سيتخذون قرارهم بعد أسبوعين، بعد دراسة وضع إعطاء اللقاحات وبناء على معطيات المصابين".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، أمس الأربعاء، على مخطط الإغلاق الثالث الذي تفرضه البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سيبدأ ابتداء من الساعة الـ17:00 من يوم الأحد.

وسيتم فرض قيود على الحركة، وسيحظر على المواطنين الابتعاد عن بيوتهم لمسافة تتجاوز كيلومتر واحد، وسيحظر التواجد في بيوت الآخرين، على أن يتم إغلاق المصالح التجارية باستثناء الإرساليات، وسيتم إغلاق أماكن الترفيه والتسلية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها "من خلال فحوصات أجريت في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة، تم اكتشاف 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتشفت مؤخرا في إنجلترا. حيث عادت 3 من هذه الحالات من إنجلترا وهي تمكث في حجر صحي في فندق، أما الحالة الرابعة فأصلها في إسرائيل ويتم حاليا التحقيق فيها".

وأضاف البيان بأن "وزارة الصحة تتابع كافة المستجدات وستعلن عن المزيد من المعلومات حالما توفرت".